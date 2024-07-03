أهداف تعادل إنبي والمقاولون 2-2 (الدوري المصري)

ملخص فوز بيراميدز على سموحة 3-2 (الدوري المصري)

هدف المقاولون الثاني في إنبي - قفة بالخطأ في مرماه (الدوري المصري)

هدف المقاولون الأول في إنبي - محمد سالم (الدوري المصري)

هدف إنبي الأول في المقاولون - علي فوزي (الدوري المصري)

أهداف فوز الأهلي على طلائع الجيش 4-0 (الدوري المصري)

هدف الأهلي الثالث ضد طلائع الجيش - محمد عبد المنعم (الدوري المصري)

هدف الأهلي الثاني ضد طلائع الجيش - عمرو السولية (الدوري المصري)

هدف الأهلي الأول في طلائع الجيش - طاهر محمد (الدوري المصري)