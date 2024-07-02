هدف المقاولون الثاني في إنبي - قفة بالخطأ في مرماه (الدوري المصري)
الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 20:54
أوفا يسجل هدف عاااالمي ولكن في مرمى فريقه😂😂.. عودة ذئاب الجبل بهدف التقدم في مهمتهم الصعبة للبقاء في الدوري pic.twitter.com/eisH7uc781— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 2, 2024
هدف المقاولون الثاني في إنبي - قفة بالخطأ في مرماه (الدوري المصري)
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