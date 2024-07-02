هدف المقاولون الأول في إنبي - محمد سالم (الدوري المصري)
الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 19:55
"المقاولون يصحح أوضاعه"⚽.. محمد سالم يسجل التعادل لذئاب الجبل.. واحتفال غاضب من اللاعب😡 pic.twitter.com/GK2awkHP6h— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 2, 2024
هدف المقاولون الأول في إنبي - محمد سالم (الدوري المصري)
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