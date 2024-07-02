هدف إنبي الأول في المقاولون - علي فوزي (الدوري المصري)
الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 19:36
"المقاولون العرب في ورطة"💣.. تصويبة ذكية من علي فوزي تغالط الجميع وتعلن عن الهدف الأول لنادي إنبي🔥 pic.twitter.com/WQEupShGZd— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 2, 2024
هدف إنبي الأول في المقاولون - علي فوزي (الدوري المصري)
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