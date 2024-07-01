هدف الأهلي الأول في طلائع الجيش - طاهر محمد (الدوري المصري)
الإثنين، 01 يوليه 2024 - 19:22
"خطفها من وسط الكل"🔥.. طاهر محمد طاهر يضع الأهلي🦅 في المقدمة على حساب طلائع الجيش pic.twitter.com/dF3cHpoPzc— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 1, 2024
هدف الأهلي الأول في طلائع الجيش - طاهر محمد (الدوري المصري)
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