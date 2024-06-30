هدف إنجلترا الثاني أمام سلوفاكيا - هاري كين (يورو 2024)
الأحد، 30 يونيو 2024 - 21:16
الريمونتادا أمام سلوفاكيا تكتمل برأسية متقنة للمهاجم الإنجليزي هاري كين pic.twitter.com/sxv5lhuwpI— FilGoal (@FilGoal) June 30, 2024
هدف إنجلترا الثاني أمام سلوفاكيا - هاري كين (يورو 2024)
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