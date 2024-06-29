هدف الزمالك الأول في سيراميكا - مصطفى شلبي (الدوري المصري)
السبت، 29 يونيو 2024 - 19:12
زيزو يصنع وشلبي يسجل 👌🏹 مصطفى شلبي يسجل الأول للزمالك برأسية قوية في مرمى بسام حارس سيراميكا #ONTime_Sports pic.twitter.com/FJX4EMYKNR— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 29, 2024
هدف الزمالك الأول في سيراميكا - مصطفى شلبي (الدوري المصري)
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