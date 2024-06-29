أهداف فوز البرازيل على باراجواي 4-1 (كوبا أمريكا 2024)
السبت، 29 يونيو 2024 - 18:14
أهداف فوز البرازيل على باراجواي 4-1 (كوبا أمريكا 2024)
نرشح لكم
ملخص فوز كولومبيا على كوستاريكا 3-0 (كوبا أمريكا 2024) ملخص فوز أوروجواي على بوليفيا 5-0 (كوبا أمريكا 2024) ملخص فوز فنزويلا على المكسيك 1-0 (كوبا أمريكا 2024) ملخص فوز الأرجنتين القاتل على تشيلي 1-0 (كوبا أمريكا 2024) ملخص فوز كندا على بيرو 1-0 (كوبا أمريكا 2024) ملخص فوز أمريكا على بوليفيا 2-0 (كوبا أمريكا 2024) ملخص فوز أوروجواي على بنما 3-1 (كوبا أمريكا 2024) ملخص فوز الأرجنتين على كندا 2-0 (كوبا أمريكا 2024)