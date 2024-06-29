أهداف فوز البرازيل على باراجواي 4-1 (كوبا أمريكا 2024)

السبت، 29 يونيو 2024 - 18:14

6/29/2024 6:14:39 PM أهداف فوز البرازيل على باراجواي 4-1 (كوبا أمريكا 2024)

أهداف فوز البرازيل على باراجواي 4-1 (كوبا أمريكا 2024)

البرازيل باراجواي كوبا أمريكا 2024
نرشح لكم
ملخص فوز كولومبيا على كوستاريكا 3-0 (كوبا أمريكا 2024) ملخص فوز أوروجواي على بوليفيا 5-0 (كوبا أمريكا 2024) ملخص فوز فنزويلا على المكسيك 1-0 (كوبا أمريكا 2024) ملخص فوز الأرجنتين القاتل على تشيلي 1-0 (كوبا أمريكا 2024) ملخص فوز كندا على بيرو 1-0 (كوبا أمريكا 2024) ملخص فوز أمريكا على بوليفيا 2-0 (كوبا أمريكا 2024) ملخص فوز أوروجواي على بنما 3-1 (كوبا أمريكا 2024) ملخص فوز الأرجنتين على كندا 2-0 (كوبا أمريكا 2024)
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول كيفية حصول الزمالك على الرخصة القارية.. وموقف السوبر الإفريقي 22 دقيقة | الدوري المصري
المساهمة الثالثة.. نبيل عماد يسجل للزمالك ضد سيراميكا 27 دقيقة | الدوري المصري
الداخلية يخطف نقطة تعادل مع الاتحاد في ظهور ساري الأول 39 دقيقة | الدوري المصري
بيريرا يكشف لـ في الجول سبب التحقيق مع نادر قمر الدولة ساعة | الدوري المصري
"تحت أو فوق السن" إنبي يعلن السماح لأي لاعب بالمشاركة في الأولمبياد ساعة | الكرة المصرية
الثاني على التوالي.. مصطفى شلبي يتقدم لـ الزمالك أمام سيراميكا ساعة | الدوري المصري
رغم إصابته بقطع في الرباط الصليبي.. أيندهوفن يضم ديست من برشلونة نهائيا ساعة | الدوري الإسباني
مباشر يورو 2024 - إيطاليا (0)-(2) سويسرا.. القاااائم يمنع الأول ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 2 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 3 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي 4 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم