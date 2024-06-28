هدف الأهلي الثاني ضد فاركو - حسين الشحات (الدوري المصري)

هدف فاركو الأول ضد الأهلي - جيفرسون إينكادا (الدوري المصري)

هدف الأهلي الأول ضد فاركو - حسين الشحات (الدوري المصري)

ملخص فوز البنك الأهلي على المقاولون 4-1 (الدوري المصري)

الأسرع هذا الموسم.. هدف البنك الأول ضد المقاولون - ياو أنور (الدوري المصري)