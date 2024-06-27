هدف مودرن فيوتشر الأول في الجونة - علي الفيل (الدوري المصري)
الخميس، 27 يونيو 2024 - 17:08
جوووووووول ⚽️ على الفيل يسجل الهدف الأول لمودرن فيوتشر في مرمى الجونة— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 27, 2024
الجونة 0 : 1 مودرن فيوتشر pic.twitter.com/5S74kxJfvv
هدف مودرن فيوتشر الأول في الجونة - علي الفيل (الدوري المصري)
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