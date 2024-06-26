ملخص تعادل إنجلترا مع سلوفينيا 0-0 (يورو 2024)

ملخص تعادل الدنمارك مع صربيا 0-0 (يورو 2024)

ملخص فوز النمسا على هولندا 3-2 (يورو 2024)

هدف النمسا الثاني ضد هولندا - هدف عسكي من دي فريج (يورو 2024)

هدف النمسا الأول ضد هولندا - هدف عكسي من مالين (يورو 2024)