ملخص فوز كندا على بيرو 1-0 (كوبا أمريكا 2024)
الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 04:35
¡Primera victoria de Canadá 🇨🇦 en Copa América! ¡No te pierdas las mejores jugadas en el resumen! 📹 pic.twitter.com/A3KSZ1gsAo— Concacaf (@Concacaf) June 26, 2024
ملخص فوز كندا على بيرو 1-0 (كوبا أمريكا 2024)
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