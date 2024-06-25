ملخص تعادل إيطاليا مع كرواتيا 1-1 (يورو 2024)

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 01:08

6/25/2024 1:08:57 AM ملخص تعادل إيطاليا مع كرواتيا 1-1 (يورو 2024)

ملخص تعادل إيطاليا مع كرواتيا 1-1 (يورو 2024)

إيطاليا كرواتيا يورو 2024
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