هدف فاركو الرائع أمام الاتحاد السكندري - عمرو ناصر (الدوري المصري)

جوووووووووووووووووووووول💥💥



هدف عالمي من نص الملعب😱⚽عمرو ناصر يسجل الهدف الأول لنادي فاركو في مرمي الاتحاد لتصبح النتيجة 1-0 pic.twitter.com/ISCE86cs1J