هدف فاركو الرائع أمام الاتحاد السكندري - عمرو ناصر (الدوري المصري)
الإثنين، 24 يونيو 2024 - 19:40
جوووووووووووووووووووووول💥💥— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 24, 2024
هدف عالمي من نص الملعب😱⚽عمرو ناصر يسجل الهدف الأول لنادي فاركو في مرمي الاتحاد لتصبح النتيجة 1-0 pic.twitter.com/ISCE86cs1J
هدف فاركو الرائع أمام الاتحاد السكندري - عمرو ناصر (الدوري المصري)
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