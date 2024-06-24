أهداف فوز البنك الأهلي على بلدية المحلة 5-0 (الدوري المصري)
الإثنين، 24 يونيو 2024 - 18:19
رصيد البنك في أمان والبلدية في خطر🔥🔥.. شاهد أهداف فوز البنك الأهلي على بلدية المحلة بخماسية نظيفة 📽️⚽#ONTime_Sports pic.twitter.com/WHsvbTM8GI— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 24, 2024
فوز كبير للبنك الأهلي على بلدية المحلة
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