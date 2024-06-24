أهداف فوز البنك الأهلي على بلدية المحلة 5-0 (الدوري المصري)

الإثنين، 24 يونيو 2024 - 18:19

6/24/2024 6:19:07 PM فوز كبير للبنك الأهلي على بلدية المحلة

فوز كبير للبنك الأهلي على بلدية المحلة

الدوري المصري بلدية المحلة البنك الأهلي
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