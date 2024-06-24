ملخص تعادل ألمانيا وسويسرا 1-1 (يورو 2024)

الإثنين، 24 يونيو 2024 - 00:30

6/24/2024 12:30:16 AM ملخص تعادل ألمانيا وسويسرا 1-1 (يورو 2024)

ملخص تعادل ألمانيا وسويسرا 1-1 (يورو 2024)

ألمانيا سويسرا يورو 2024
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