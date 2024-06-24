هدف فوز المجر على اسكتلندا - كيفين سوبوث (يورو 2024)
الإثنين، 24 يونيو 2024 - 00:26
سيناريو مجنون — FilGoal (@FilGoal) June 23, 2024
المجر تخطف الثلاث نقاط أمام اسكتلندا بهدف قاتل 🔥🔥#يورو2024 pic.twitter.com/Okvu8sMZKF
هدف فوز المجر على اسكتلندا - كيفين سوبوث (يورو 2024)
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