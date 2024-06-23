هدفا فوز سيراميكا كليوباترا على المصري 2-0 (الدوري المصري)

الأحد، 23 يونيو 2024 - 22:29

6/23/2024 10:29:17 PM هدفا فوز سيراميكا كليوباترا على المصري 2-0 (الدوري المصري)

هدفا فوز سيراميكا كليوباترا على المصري 2-0 (الدوري المصري)

سيراميكا كليوباترا المصري الدوري المصري
نرشح لكم
هدف سيراميكا الأول ضد المصري - صديق أوجولا (الدوري المصري) هدف فوز الإسماعيلي على مودرن فيوتشر 1-0 (الدوري المصري) ملخص تعادل سموحة مع طلائع الجيش 2-2 (الدوري المصري) هدف فوز إنبي على الجونة 1- 0 (الدوري المصري) ملخص فوز الأهلي على الداخلية 2-1 (الدوري المصري) ملخص فوز الزمالك على فاركو 2-0 (الدوري المصري) هدف الداخلية الأول ضد الأهلي - كريم يحيى (الدوري المصري) هدف الزمالك الثاني ضد فاركو - عبد الله السعيد (الدوري المصري)
أخر الأخبار
الكومي: مطلب الزمالك بتعيين لجنة محايدة غير مشروع 6 دقيقة | الدوري المصري
سويلم: إدارة الزمالك تُدخل الفريق في نفق مُظلم لإرضاء غرورها 32 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2024 - كسر رقم بوفون.. نوير يصبح أكثر حارس مشاركة في تاريخ البطولة 41 دقيقة | ألمانيا 2024
بعد 11 عاما.. تقرير: حارس ليفربول يستعد للعودة إلى ريال بيتيس 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
دربي كتالونيا الأصلي يعود.. إسبانيول يتأهل إلى الدوري الإسباني ساعة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف سبب عدم تواجد جائزة رجل مباراة بيراميدز والمقاولون ساعة | الدوري المصري
بغداد بونجاح ينتقل إلى الشمال القطري ساعة | الوطن العربي
مباشر يورو 2024 - ألمانيا (0)-(1) سويسرا.. محاولات خطيرة ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو 3 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 4 مؤتمر كولر: لا أقبل التشكيك في سمعتي بشأن موديست.. وحديثي عن كهربا فُهم خطأ