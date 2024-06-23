هدف فوز الإسماعيلي على مودرن فيوتشر 1-0 (الدوري المصري)
الأحد، 23 يونيو 2024 - 18:21
هدف فوز الإسماعيلي على مودرن فيوتشر 1-0 (الدوري المصري)
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