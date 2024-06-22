ملخص تعادل سموحة مع طلائع الجيش 2-2 (الدوري المصري)

السبت، 22 يونيو 2024 - 22:03

6/22/2024 10:03:08 PM ملخص تعادل سموحة مع طلائع الجيش 2-2 (الدوري المصري)

ملخص تعادل سموحة مع طلائع الجيش 2-2 (الدوري المصري)

سموحة الدوري المصري طلائع الجيش
نرشح لكم
هدف فوز إنبي على الجونة 1- 0 (الدوري المصري) ملخص فوز الأهلي على الداخلية 2-1 (الدوري المصري) ملخص فوز الزمالك على فاركو 2-0 (الدوري المصري) هدف الداخلية الأول ضد الأهلي - كريم يحيى (الدوري المصري) هدف الزمالك الثاني ضد فاركو - عبد الله السعيد (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول ضد الداخلية - أفشة (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول في فاركو - مصطفى شلبي (الدوري المصري) أهداف فوز حرس الحدود على الترسانة 2-1 (دورة الترقي)
أخر الأخبار
ماذا تقول لائحة الدوري عند الانسحاب من مباراة.. ومصدر من الرابطة يوضح ما يحدث حال التكرار 5 ساعة | الدوري المصري
لا عيب في ضآلة الحجم 5 ساعة | ألمانيا 2024
بواسطة لجنة رئيسها عامر حسين.. الكشف عن طريقة اختيار جائزة رجل المباراة في الدوري 5 ساعة | الدوري المصري
أثلتيك: بايرن يتوصل إلى اتفاق مع بالاس للتعاقد مع أوليسي 5 ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول حقيقة الاتفاق مع الزمالك على إقالة عامر حسين 6 ساعة | الدوري المصري
7 غيابات في صفوف المصري أمام سيراميكا كليوباترا 6 ساعة | الدوري المصري
قبل مواجهة المصري.. إصابة قوية لـ أحمد هاني ظهير سيراميكا 6 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - طلائع الجيش يحدد مطالبه لـ الزمالك لضم محمد شحاتة نهائيا 7 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو 3 مؤتمر كولر: لا أقبل التشكيك في سمعتي بشأن موديست.. وحديثي عن كهربا فُهم خطأ 4 الزمالك لـ في الجول: اجتماع بين حسين لبيب وأحمد دياب.. وفي الجول يكشف الكواليس