ملخص فوز البرتغال على تركيا 3-0 (يورو 2024)

السبت، 22 يونيو 2024 - 22:00

6/22/2024 10:00:13 PM ملخص فوز البرتغال على تركيا 3-0 (يورو 2024)

ملخص فوز البرتغال على تركيا 3-0 (يورو 2024)

البرتغال تركيا يورو 2024
نرشح لكم
ملخص تعادل جورجيا مع التشيك 1-1 (يورو 2024) ملخص تعادل فرنسا مع هولندا 0-0 (يورو 2024) ملخص فوز النمسا على بولندا 3-1 (يورو 2024) ملخص فوز أوكرانيا على سلوفاكيا 2-1 (يورو 2024) هدف تعادل أوكرانيا في سلوفاكيا - ميكولا شابارينكو (يورو 2024) هدف سلوفاكيا الأول ضد أوكرانيا - إيفان شرانز (يورو 2024) ملخص فوز إسبانيا على إيطاليا 1-0 (يورو 2024) هدف فوز إسبانيا على إيطاليا 1-0 (يورو 2024)
أخر الأخبار
ماذا تقول لائحة الدوري عند الانسحاب من مباراة.. ومصدر من الرابطة يوضح ما يحدث حال التكرار 2 ساعة | الدوري المصري
لا عيب في ضآلة الحجم 2 ساعة | ألمانيا 2024
بواسطة لجنة رئيسها عامر حسين.. الكشف عن طريقة اختيار جائزة رجل المباراة في الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
أثلتيك: بايرن يتوصل إلى اتفاق مع بالاس للتعاقد مع أوليسي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول حقيقة الاتفاق مع الزمالك على إقالة عامر حسين 3 ساعة | الدوري المصري
7 غيابات في صفوف المصري أمام سيراميكا كليوباترا 3 ساعة | الدوري المصري
قبل مواجهة المصري.. إصابة قوية لـ أحمد هاني ظهير سيراميكا 3 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - طلائع الجيش يحدد مطالبه لـ الزمالك لضم محمد شحاتة نهائيا 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو 3 مؤتمر كولر: لا أقبل التشكيك في سمعتي بشأن موديست.. وحديثي عن كهربا فُهم خطأ 4 الزمالك لـ في الجول: اجتماع بين حسين لبيب وأحمد دياب.. وفي الجول يكشف الكواليس