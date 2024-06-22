هدف البرتغال الثاني في تركيا - هدف عكسي (يورو 2024)
السبت، 22 يونيو 2024 - 19:40
Goal!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) June 22, 2024
Look away Türkiye fans! Defensive howler as Samet Akaydin turns the ball into his own net. #Euro2024 | #beINEURO | #HomeofEuro pic.twitter.com/px2LfCTDip
هدف البرتغال الثاني في تركيا - هدف عكسي (يورو 2024)
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