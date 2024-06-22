ملخص تعادل جورجيا مع التشيك 1-1 (يورو 2024)

السبت، 22 يونيو 2024 - 18:31

6/22/2024 6:31:48 PM ملخص تعادل جورجيا مع التشيك 1-1 (يورو 2024)

ملخص تعادل جورجيا مع التشيك 1-1 (يورو 2024)

التشيك جورجيا مامارداشفيلي يورور 2024
نرشح لكم
هدف البرتغال الثاني في تركيا - هدف عكسي (يورو 2024) هدف البرتغال الأول في تركيا - بيرناردو سيلفا (يورو 2024) ملخص تعادل فرنسا مع هولندا 0-0 (يورو 2024) ملخص فوز النمسا على بولندا 3-1 (يورو 2024) ملخص فوز أوكرانيا على سلوفاكيا 2-1 (يورو 2024) هدف تعادل أوكرانيا في سلوفاكيا - ميكولا شابارينكو (يورو 2024) هدف سلوفاكيا الأول ضد أوكرانيا - إيفان شرانز (يورو 2024) ملخص فوز إسبانيا على إيطاليا 1-0 (يورو 2024)
أخر الأخبار
تشكيل يورو 2024 - فرصة مصالحة لوكاكو أمام قاهر أوكرانيا 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
إنبي يرتقي للمربع الذهبي في الدوري بهدف دويدار ضد الجونة 7 دقيقة | الدوري المصري
أحمد سالم: الزمالك لن يتراجع عن موقفه إلا إذا تحققت مطالبه 18 دقيقة | الدوري المصري
طلائع الجيش يخطف نقطة بـ 10 لاعبين من سموحة 23 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يبلغ رابطة الأندية بتمسكه بموقفه بعدم خوض مباريات الدوري 30 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي – بدء الاستعدادات لمواجهة الزمالك دون راحة 36 دقيقة | الدوري المصري
أحلى من الكباب 37 دقيقة | ألمانيا 2024
يورو 2024 – لا يمل من صناعة التاريخ.. رونالدو يصبح الأكبر والأكثر صناعة للأهداف 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو 3 مؤتمر كولر: لا أقبل التشكيك في سمعتي بشأن موديست.. وحديثي عن كهربا فُهم خطأ 4 الزمالك لـ في الجول: اجتماع بين حسين لبيب وأحمد دياب.. وفي الجول يكشف الكواليس