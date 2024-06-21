هدف الزمالك الثاني ضد فاركو - عبد الله السعيد (الدوري المصري)

الهدف الـ 126 في مسيرته بالدوري المصري ✋



التاريخي التاريخي 👌🔥 عبد الله السعيد يسجل الهدف الثاني للزمالك في مرمى فاركو من ركلة جزاء #ONTime_Sports pic.twitter.com/Z1RuvhaM9h