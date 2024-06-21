هدف الأرجنتين الأول ضد كندا - ألفاريز (كوبا أمريكا 2024)
الجمعة، 21 يونيو 2024 - 04:23
¡GOOOOLL JULIAAAN! ⚽🕷 Argentina se pone 1-0 en el debut 🔥— telefe (@telefe) June 21, 2024
Nos une creer, nos une el fútbol, nos une una Coca-Cola, creer es para todos. Coca-Cola Magia de Verdad #MagiaDeVerdad@CocaColaAr
Seguí en VIVO la CONMEBOL #CopaAmérica USA 2024 en #ArgentinaXTelefe por… pic.twitter.com/Gjq0FRXQZ3
هدف الأرجنتين الأول ضد كندا - ألفاريز (كوبا أمريكا 2024)
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