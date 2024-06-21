حفل افتتاح كوبا أمريكا 2024
الجمعة، 21 يونيو 2024 - 03:37
¡Así comienza la ceremonia inaugural de la CONMEBOL #CopaAmérica USA 2024! 🎇 🇺🇸— telefe (@telefe) June 20, 2024
Seguí EN VIVO #ArgentinaXTelefe por https://t.co/2ECurz6Kmn 🇦🇷 con @JPVarsky y @giraltpablo 🎙 pic.twitter.com/tcraQC4Jmk
حفل افتتاح كوبا أمريكا 2024
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