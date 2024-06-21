ملخص فوز إسبانيا على إيطاليا 1-0 (يورو 2024)

هدف فوز إسبانيا على إيطاليا 1-0 (يورو 2024)

ملخص تعادل إنجلترا مع الدنمارك 1-1 (يورو 2024)

هدف تعادل الدنمارك في شباك إنجلترا - هيولماند (يورو 2024)

هدف إنجلترا الأول في شباك الدنمارك - هاري كين (يورو 2024)

ملخص تعادل صربيا مع سلوفينيا 1-1 (يورو 2024)

هدف اسكتلندا الأول ضد سويسرا - هدف عكسي من فابيان شار (يورو 2024)