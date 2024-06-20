أهداف تعادل سبورتنج مع منتخب السويس 2-2 (دورة الترقي)

أهداف فوز حرس الحدود على الترسانة 2-1 (دورة الترقي)

هدف فوز مودرن فيوتشر على سيراميكا كليوباترا 1-0 - عبد الكبير الوادي (الدوري المصري)

عدسة في الجول - انفعالات جوميز واعتراضه على الحكم ضد المصري