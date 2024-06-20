هدف إنجلترا الأول في شباك الدنمارك - هاري كين (يورو 2024)

الخميس، 20 يونيو 2024 - 19:43

6/20/2024 7:43:54 PM هدف إنجلترا الأول في شباك الدنمارك - هاري كين (يورو 2024)

هدف إنجلترا الأول في شباك الدنمارك - هاري كين (يورو 2024)

هاري كين منتخب إنجلترا يورو 2024
نرشح لكم
ملخص تعادل إنجلترا مع الدنمارك 1-1 (يورو 2024) هدف تعادل الدنمارك في شباك إنجلترا - هيولماند (يورو 2024) ملخص تعادل صربيا مع سلوفينيا 1-1 (يورو 2024) هدف سويسرا الخرافي أمام اسكتلندا - شاكيري (يورو 2024) هدف اسكتلندا الأول ضد سويسرا - هدف عكسي من فابيان شار (يورو 2024) ملخص فوز ألمانيا على المجر 2-0 (يورو 2024) ملخص تعادل كرواتيا وألبانيا 2-2 (يورو 2024) هدف ألمانيا الثاني ضد المجر - إلكاي جوندوجان (يورو 2024)
أخر الأخبار
يورو 2024 - هويبير: واجهنا إنجلترا "على أرضنا".. وهكذا حجمنا نجومها 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
على رأسهم زيزو وشيكابالا وفتوح.. في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك أمام فاركو 25 دقيقة | الكرة المصرية
يورو 2024 – ساوثجيت: عانينا أمام الدنمارك.. ونحن بحاجة إلى هذه الخطوة 56 دقيقة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - مبابي يظهر بالقناع لأول مرة قبل مواجهة هولندا ساعة | ألمانيا 2024
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تحويل جوميز إلى لجنة الانضباط ساعة | الدوري المصري
مباشر يورو 2024 - إسبانيا (1)-(0) إيطاليا.. طوفان أحمر ساعة | ألمانيا 2024
قائمة الزمالك - غيابات عديدة أمام فاركو.. وعودة عمر جابر وناصر ماهر ساعة | الدوري المصري
لاعبو الأهلي يتبرعون لصالح أسرتي المشجعتين الراحلتين 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو 2 مؤتمر كولر: لا أقبل التشكيك في سمعتي بشأن موديست.. وحديثي عن كهربا فُهم خطأ 3 "لن يستطيع تحريكها".. أخبار سيئة عن إصابة مبابي 4 تقرير جنوب إفريقي: شرط وحيد من تاو لقبول عرض كايزر تشيفز