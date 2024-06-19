هدف فوز مودرن فيوتشر على سيراميكا كليوباترا 1-0 - عبد الكبير الوادي (الدوري المصري)
الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 21:37
جوووووووووووول🔥🔥 .. عبد الكبير الوادي يضع فيوتشر في المقدمة على حساب سيراميكا من علامة الجزاء pic.twitter.com/0KSFLzc0gV— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 19, 2024
هدف فوز مودرن فيوتشر على سيراميكا كليوباترا 1-0 - عبد الكبير الوادي (الدوري المصري)
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