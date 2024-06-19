ملخص فوز الأهلي على الاتحاد السكندري 1-0 (الدوري المصري)
الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 11:20
ملخص فوز الأهلي على الاتحاد السكندري 1-0 (الدوري المصري)
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