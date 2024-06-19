ملخص فوز الأهلي على الاتحاد السكندري 1-0 (الدوري المصري)

أهداف تعادل زد ضد فاركو 2-2 (الدوري المصري)

مؤتمر كولر الصحفي بعد فوز الأهلي على الاتحاد

هدف الأهلي الأول ضد الاتحاد - محمود كهربا (الدوري المصري)

تصريحات غاضبة من جوميز بعد هزيمة الزمالك من المصري