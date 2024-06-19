ملخص فوز البرتغال على التشيك 2-1 (يورو 2024)
الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 11:19
ملخص فوز البرتغال على التشيك 2-1 (يورو 2024)
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