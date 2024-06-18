هدف الأهلي الأول ضد الاتحاد - محمود كهربا (الدوري المصري)

ملخص فوز تركيا على جورجيا 3-1 (يورو 2024)

هدف تركيا الثاني ضد جورجيا - أردا جولر (يورو 2024)

هدف تعادل جورجيا ضد تركيا - جيورج ميكوتادزي (يورو 2024)

هدف تركيا الأول ضد جورجيا - ميرت مولدر (يورو 2024)

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