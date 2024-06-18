هدف الأهلي الأول ضد الاتحاد - محمود كهربا (الدوري المصري)
الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 20:47
"كهربا نور استاد برج العرب"💥.. هدف التقدم للأهلي عن طريق محمود كهربا في مرمى الاتحاد السكندري لتصبح النتيجة 1-0 للمارد الأحمر🦅#ONTime_Sport pic.twitter.com/E9FIhai0pz— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 18, 2024
هدف الأهلي الأول ضد الاتحاد - محمود كهربا (الدوري المصري)
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