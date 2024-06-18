هدف فوز فرنسا على النمسا 0/1 (يورو 2024)
الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 00:05
هدف فوز فرنسا على النمسا 0/1 (يورو 2024)
نرشح لكم
ملخص فوز سلوفاكيا على بلجيكا 0/1 (يورو 2024) ملخص فوز رومانيا على أوكرانيا 0/3 (يورو 2024) هدف رومانيا الثالث ضد أوكرانيا - دينيس دراجوس (يورو 2024) هدف رومانيا الثاني ضد أوكرانيا - رازفان مارين (يورو 2024) هدف رومانيا الأول ضد أوكرانيا - ستانسيو (يورو 2024) ملخص فوز إنجلترا على صربيا 1-0 (يورو 2024) هدف إنجلترا الأول ضد صربيا - جود بيلينجهام (يورو 2024) ملخص تعادل الدنمارك مع سلوفينيا 1-1 (يورو 2024)
أخر الأخبار
ليس اليوم 40 دقيقة | ألمانيا 2024