عدسة في الجول - انفعالات جوميز واعتراضه على الحكم ضد المصري

تصريحات غاضبة من جوميز بعد هزيمة الزمالك من المصري

أهداف تعادل الإسماعيلي مع إنبي 2/2 (الدوري المصري)

أهداف فوز المصري على الزمالك 1/2 (الدوري المصري)

هدف المصري الثاني ضد الزمالك - محمد الشامي (الدوري المصري)

لقطة ركلة الجزاء المهدرة من زيزو ضد المصري بعد تدخل الفيديو

هدف تعادل إنبي ضد الإسماعيلي - مصطفى شكشك (الدوري المصري)

هدف الإسماعيلي الأول في إنبي - مروان حمدي (الدوري المصري)

هدف المصري الأول ضد الزمالك - فخر الدين بن يوسف (الدوري المصري)