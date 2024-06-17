أهداف تعادل الإسماعيلي مع إنبي 2/2 (الدوري المصري)
الإثنين، 17 يونيو 2024 - 22:50
أهداف تعادل الإسماعيلي مع إنبي 2/2 (الدوري المصري)
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