أهداف فوز المصري على الزمالك 1/2 (الدوري المصري)

أهداف تعادل الإسماعيلي مع إنبي 2/2 (الدوري المصري)

هدف المصري الثاني ضد الزمالك - محمد الشامي (الدوري المصري)

لقطة ركلة الجزاء المهدرة من زيزو ضد المصري بعد تدخل الفيديو