هدف المصري الثاني ضد الزمالك - محمد الشامي (الدوري المصري)
الإثنين، 17 يونيو 2024 - 21:05
إيه ده يا شااامي😮.. أحلى أهداف الجولة بأقدام محمد الشامي لاعب المصري ليضيف الهدف الثاني لفريقه في مرمى الزمالك🔥⚽ pic.twitter.com/GNgS7nQXjy— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 17, 2024
هدف المصري الثاني ضد الزمالك - محمد الشامي (الدوري المصري)
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