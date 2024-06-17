هدف الإسماعيلي الأول في إنبي - مروان حمدي (الدوري المصري)

الإثنين، 17 يونيو 2024 - 20:00

6/17/2024 8:00:57 PM هدف الإسماعيلي الأول في إنبي - مروان حمدي (الدوري المصري)

هدف الإسماعيلي الأول في إنبي - مروان حمدي (الدوري المصري)

الدوري المصري
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