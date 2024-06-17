هدف المصري الأول ضد الزمالك - فخر الدين بن يوسف (الدوري المصري)

"وش رجلك الخارجي صاروخي"😲.. هدف التقدم للمصري البورسعيدي من تسديدة صاروخية من فخر الدين بن يوسف في مرمى الزمالك لتصبح النتيجة 1-0 للمصري🔥#ONTime_Sport pic.twitter.com/SpDy71HJsk