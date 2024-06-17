هدفا تعادل الجونة مع البنك الأهلي (الدوري المصري)

بهدف عالمي من صبري رحيل ورأسية متقنة من محمد بسيوني🔥.. التعادل يحسم مباراة الجونة والبنك الأهلي 1-1 في دوري نايل🤝⚽



إليكم أهداف المباراة 📽️⚽#ONTime_Sports pic.twitter.com/hl6dmFSYNt