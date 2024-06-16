هدف المقاولون الأول الرائع ضد طلائع الجيش - مامادو نياس (الدوري المصري)
الأحد، 16 يونيو 2024 - 20:38
هدف عااالمي😮🔥 .. أمادو نياص يتقدم للمقاولون أمام طلائع الجيش بتسديدة لا تصد 🚀 pic.twitter.com/UDnEVZEExt— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 16, 2024
هدف المقاولون الأول الرائع ضد طلائع الجيش - مامادو نياس (الدوري المصري)
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