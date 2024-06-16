هدف الدنمارك الأول أمام سلوفينيا - كريستيان إريكسن (يورو 2024)
الأحد، 16 يونيو 2024 - 19:37
هدف الدنمارك الأول أمام سلوفينيا - كريستيان إريكسن (يورو 2024)
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