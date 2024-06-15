هدف إسبانيا الثاني في كرواتيا - فابيان رويز (يورو 2024)
السبت، 15 يونيو 2024 - 19:44
فابيان رويز، نجم باريس سان جيرمان، يسجل الهدف الثاني لمنتخب لاروخا— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 15, 2024
📦 اشترك الآن ولا تفوت المتعة والإثارة 👇
🔗 https://t.co/rqgQjLVzKF
📱 https://t.co/alkogGtHdW pic.twitter.com/0Nb0DHhrx7
هدف إسبانيا الثاني في كرواتيا - فابيان رويز (يورو 2024)
نرشح لكم
هدف إسبانيا الأول ضد كرواتيا - ألفارو موراتا (يورو 2024) ملخص فوز سويسرا على المجر 3-1 (يورو 2024) هدف سويسرا الثاني في المجر - ميشيل أيبشير (يورو 2024) هدف سويسرا الأول في المجر - كوادو دواه (يورو 2024) ملخص فوز ألمانيا الكاسح على اسكتلندا 5-1 (يورو 2024) هدف ألمانيا الثالث ضد اسكتلندا - كاي هافيرتز (يورو 2024) حفل افتتاح يورو 2024 هدف ألمانيا الثاني ضد اسكتلندا - جمال موسيالا (يورو 2024)
أخر الأخبار
الشباب يكسب 7 دقيقة | ألمانيا 2024