ملخص فوز الأرجنتين على جواتيمالا 4-1 (مباراة ودية)

ليونيل ميسي يقود الأرجنتين 🇦🇷 للفوز على غواتيمالا 🇬🇹 ودياً 4-1 في ختام استعدادات التانغو لكوبا أمريكا #الأرجنتين_غواتيمالا pic.twitter.com/zINZR1dVie