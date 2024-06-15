ملخص فوز الأرجنتين على جواتيمالا 4-1 (مباراة ودية)
السبت، 15 يونيو 2024 - 10:50
ليونيل ميسي يقود الأرجنتين 🇦🇷 للفوز على غواتيمالا 🇬🇹 ودياً 4-1 في ختام استعدادات التانغو لكوبا أمريكا #الأرجنتين_غواتيمالا pic.twitter.com/zINZR1dVie— الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) June 15, 2024
ملخص فوز الأرجنتين على جواتيمالا 4-1 (مباراة ودية)
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