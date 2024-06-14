هدف ألمانيا الأول ضد اسكتلندا - فلوريان فيرتز (يورو 2024)

ملخص فوز ألمانيا الكاسح على اسكتلندا 5-1 (يورو 2024)

هدف ألمانيا الثالث ضد اسكتلندا - كاي هافيرتز (يورو 2024)

هدف ألمانيا الثاني ضد اسكتلندا - جمال موسيالا (يورو 2024)

يورو 2024 - قصة بالع الصفارة الذي غير تاريخ أوروبا