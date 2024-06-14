ملخص فوز الأهلي على فاركو 2-1 (الدوري المصري)
الجمعة، 14 يونيو 2024 - 21:28
ملخص فوز الأهلي على فاركو 2-1 (الدوري المصري)
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