3 تسديدات في العارضة للزمالك ضد سيراميكا (الدوري المصري)
الجمعة، 14 يونيو 2024 - 20:36
"الزمالك بيلاعب العارضة ولا إيه"😂😂.. سوء حظ غريب للفريق الأبيض في 3 كرات خلال الشوط الأول فقط 🤷🏻♂️#ONTime_Sports pic.twitter.com/KZ9ifm7vCt— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 14, 2024
3 تسديدات في العارضة للزمالك ضد سيراميكا (الدوري المصري)
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