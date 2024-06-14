هدف سيراميكا في الزمالك - أحمد رمضان (الدوري المصري)

3 تسديدات في العارضة للزمالك ضد سيراميكا (الدوري المصري)

هدف الأهلي الثاني ضد فاركو - إمام عاشور (الدوري المصري)

هدف فاركو الأول ضد الأهلي - جابر كامل (الدوري المصري)

هدف الأهلي الأول ضد فاركو - إمام عاشور (الدوري المصري)