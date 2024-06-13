ملخص فوز بيراميدز على سموحة 3-0 (الدوري المصري)

مخلص فوز فيوتشر على الجونة 3-1 (الدوري المصري)

هدف بيراميدز الثالث ضد سموحة - فيستون ماييلي (الدوري المصري)

هدف بيراميدز الأول ضد سموحة - فخري لاكاي (الدوري المصري)

هدف بيراميدز الثاني ضد سموحة - مصطفى فتحي (الدوري المصري)

هدف فيوتشر الأول ضد الجونة - أرنولد إيبا (الدوري المصري)

هدف الجونة الأول ضد فيوتشر - رضا صلاح (الدوري المصري)

أنا الصقر (7) – عن المفاضلة بين الأهلي والزمالك.. وخوف شادي محمد

"في مشوارنا مكملين".. علاء عبد العال مستمر مع الجونة حتى 2025